Mopedfahrer überholt rechts und missachtet Rotlicht

Nach einem Beinaheunfall bei Mering sucht die Polizei Zeugen. Wer hat etwas beobachtet?

Ein Mopedfahrer hat am Freitagabend bei Mering beinahe einen Unfall verursacht. Ein 38-jähriger Pkw-Fahrer war gegen 20.55 Uhr auf der B2 in Fahrtrichtung Norden unterwegs. Gegenüber der Polizei gab er an, auf Höhe der Augsburger Straße vom 39-jährigen Fahrer eines Leichtkraftrades rechts überholt und zu einer Vollbremsung gezwungen worden zu sein.

Bei Rot über die Ampel an der B2

Weiter wird dem Fahrer des Leichtkraftrades vorgeworfen, auf der weiteren Fahrt in Richtung Augsburg eine Kreuzung trotz Rotlichts überquert zu haben und trotz Gegenverkehrs überholt zu haben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg zu melden, Telefon 0821/323-1710.