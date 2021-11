Mering

12:00 Uhr

Nach Umbau: Hörakustiker Iffland-Hören eröffnet in Mering

Plus Das Hörakustikunternehmen Iffland-Hören erweitert seine Filiale in Mering. Es gibt zusätzliche Räume, regelmäßige Vorträge - und eine neue Spezialistin für Hörimplantate.

Von Sabine Roth

Viele Neugierige besuchten die Neueröffnung der Filiale von Iffland-Hören in der Münchner Straße in Mering. Es hat sich einiges verändert: eine größere Fläche, zusätzliche Räume. Vor fast 20 Jahren hat hier in der Münchner Straße alles begonnen. Marc Osswald, der Geschäftsführer von Iffland-Hören, ist stolz, was aus der kleinen Filiale von damals geworden ist.

