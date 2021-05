Nachbarschaftsstreit: Mering muss klare Verhältnisse schaffen

Plus Am Troppauer Weg in Mering kehrt kein Frieden ein. Die Marktgemeinde kann hier nur bedingt für eine Lösung sorgen.

Nachbarschaftsstreitigkeiten sind keine schöne Sache. Wenn diese so verfahren sind, dass sie auf dem Rücken einer ganzen Kommune ausgetragen werden, ist eine Grenze erreicht. Am Troppauer Weg in Mering kommt es immer wieder zu Reibereien. Die einen bemängeln, dass sie nicht aus den Parkbuchten ausfahren können, wenn am Seitenstreifen Autos oder Kleinlastwagen abgestellt sind. Andere wiederum fordern von der Gemeinde einen Ausweichparkplatz, weil die Kommune durch ihre Fehlplanung Schuld an der Misere sei. Der Gipfel ist aber, dass die Verkehrsabteilung der Verwaltung davor warnen muss, dort Verkehrsüberwacher hinzuschicken. Ein verkehrsberuhigter Bereich kann zwar nicht die Querelen unter den Nachbarn lösen, aber wenigstens Klarheit in Sachen Parkplätze schaffen. Denn dann kann nur noch dort ein Fahrzeug abgestellt werden, wo eine Markierung angebracht ist.

