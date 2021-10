Neue Herausforderungen liegen vor dem Katholischen Frauenbund in Mering

Plus Viel Anerkennung und Dankesworte gibt es zum hundertjährigen Bestehen des Meringer Frauenbund-Zweigvereins.

Ein großes Vergelts Gott von allen Seiten erhielt der Meringer Frauenbund zu seinem hundertjährigen Bestehen. Den Geburtstag feierte der Zweigverein des Katholischen Deutschen Frauenbundes (KDFB) mit einem Festgottesdienst in der Kirche St. Michael. Blaue Schals, das Erkennungszeichen der Frauenbundmitglieder, leuchteten in den Bankreihen. Als Diözesan-Vorsitzende überreichte Monika Knauer eine Urkunde und überbrachte die Geburtstagsgrüße der Präsidentin des KDFB Maria Flachsbarth.