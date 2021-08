Mering

Neue Pflegefachkräfte haben ihren Abschluss in der Tasche

Plus In Mering beenden 34 Prüflinge an der Berufsfachschule ihre Ausbildung. Sie stammen aus zwölf verschiedenen Nationen. Wie Corona ihre Ausbildung geprägt hat.

Von Heike John

Über Verstärkung in den verschiedenen Einrichtungen der Altenpflege kann sich der Landkreis Aichach-Friedberg freuen. Denn zum Ende des Schuljahres wurden nun 34 Absolventinnen und Absolventen der Berufsfachschule für Pflege in Mering mit dem Zeugnis in der Hand verabschiedet. Die frischgebackenen Pflegefachkräfte besuchten die beiden vorletzten Klassen der klassischen Ausbildung zum Staatlich geprüften Altenpfleger.

