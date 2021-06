Neues Buch von Susanne Gugeler: Wissenswertes rund ums Huhn

Dass der Ausspruch "Du dummes Huhn" so gar nicht stimmt, weiß die Meringer Autorin Susanne Gugeler zu berichten. Sie hat für Grundschüler ein neues Werk veröffentlicht.

Das Erscheinen ihres zehnten Unterrichtsmaterials nahm die Autorin Susanne Gugeler zum Anlass, im Meringer Paarangerweg einer kleinen Hühnerschar einen Besuch abzustatten. Schließlich dreht sich in ihrem Band "Das Huhn" alles um das liebe Federvieh.

Der Hahn und die fünf Hennen gehören seit vergangenem Sommer zu den Haustieren von Jana (neun Jahre alt) und Linda (sieben Jahre alt). Ihre Eltern haben sie tatkräftig dabei unterstützt, für die Tiere im Garten eine artgerechte Behausung zu errichten.

Autorin veröffentlicht ihr neues Werk "Das Huhn"

Dass sich der Status des Huhns seit geraumer Zeit verändert hat und es vom Massenprodukt zum Haustier avanciert ist, nahm die studierte Grundschulpädagogin zum Anlass, den Vogel Lehrern und Schülern näher zu bringen. Vor Kurzem erschien "Das Huhn" in der Reihe "Schauen und Wissen!" des Hase und Igel Verlags in München.

Das Besondere an den Kopiervorlagen für die zweite bis vierte Klasse ist, dass sich die Aufgabenblätter in zwei Niveaustufen aufgliedern. Ein Ei steht für die leichtere Variante, zwei Eier wenden sich an Schüler, die schon etwas weiter sind. Die Kinder erfahren in Gugelers Unterrichtsmaterial nicht nur viel über Hahn, Henne & Co., sondern sie lernen auch, dass vor der Anschaffung dieser Tiere mehrere Voraussetzungen erfüllt sein müssen.

Meringer Kinder haben seltene Hühnerrasse

Diese Voraussetzungen sah die Grundschulpädagogin bei Janas und Lindas Hühnerschar erfüllt. Außerdem erfuhr sie von den beiden Mädchen, dass es sich bei zwei der Hennen um besonders leicht zu haltende Bielefelder Kennhühner handelt. Diese Rasse war der Autorin bisher nicht bekannt.

Aber nicht nur die Hühner haben es der Pädagogin im Ruhestand angetan, sondern ihre spielerischen Ideen, Bastelanleitungen und sprachlichen Anregungen hat sie auch in Bände über Rabenvögel, Bienen, Störche sowie Helden aus der Kinderliteratur einfließen lassen. Ihr erstes Unterrichtsmaterial widmete sie den Delfinen. Das sind übrigens auch nach wie vor ihre Lieblingstiere. (AZ)

