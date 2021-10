Pianist Julian Riem beweist in Mering technische Perfektion und Eleganz

Plus Der Pianist Julian Riem spielt im Auditorium des Meringer Gymnasiums. Dem Publikum erzählt er auch Interessantes zum Hintergrund der Stücke.

Mit dem brillanten Pianisten Julian Riem ist es dem Konzertverein Mering gelungen, eine Koryphäe in die Marktgemeinde zu holen. Weltweite Musikzentren sind andere Orte, wo der mehrfach ausgezeichnete Virtuose bereits große Ovationen erhielt.