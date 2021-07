Polizei stoppt angetrunkenen Lkw-Fahrer

Ein Lkw-Fahrer wird in Mering kontrolliert, dabei riecht er nach Alkohol. Bei einem Alkoholtest kommt heraus, dass er nicht nüchtern unterwegs ist.

Die Polizei hat am Montagabend in Mering eine allgemeine Verkehrskontrolle bei einem Lkw-Fahrer durchgeführt. Die Kontrolle fand gegen 20.58 Uhr in der Augsburger Straße statt. Die Beamten stellten dabei fest, dass der Atem des 61-Jährigen nach Alkohol roch.

Angetrunkener Lkw-Fahrer in Mering: 500 Euro Bußgeld drohen

In den Räumen der Friedberger Polizei wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der auch vor Gericht verwertbar ist. Dieser ergab, dass der Lkw-Fahrer sein Fahrzeug mit 0,5 Promille im Blut bewegte. Er durfte seine Fahrt nicht fortsetzen, heißt es von der Polizei. Ihm drohen ein Bußgeld von mindestens 500 Euro Bußgeld und ein Monat Fahrverbot. (AZ)