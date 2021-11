Pop-up-Läden und gläserne Produktion: So könnte Merings Zentrum attraktiver werden

Die Umfrage zum Zentrum stößt in Mering mit knapp 380 Rückmeldungen auf großes Interesse. Auch zur Anzahl der Leerstände gibt es jetzt Ergebnisse.

Die Stärkung des Zentrums der Marktgemeinde als attraktiver Einzelhandelsstandort - das hat die Meringer Standortoffensive als Ziel. Dafür kam nun erstmals die sogenannte Projektgruppe zusammen. Dabei stellte die von der Marktgemeinde beauftragte Imakomm-Akademie aus Aalen erste Ergebnisse ihrer bisherigen Arbeit vor und diskutierte diese mit der Projektgruppe.

Projektleiter Christian Eckert gab dabei unter anderem einen Einblick in das erstellte Leerstandskataster, welches für den Meringer Innerort - gemeint ist hier vor allem die Achse entlang der Augsburger/Münchener Straße, die im Norden vom Kreisverkehr und im Süden von der Bahnunterführung eingegrenzt wird - insgesamt zwölf leer stehende Gewerbeimmobilien identifiziert und auch Empfehlungen zu möglichen Folgenutzungen ausspricht. Das teilen das Planungsbüro und der Markt Mering in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Zwölf Leerstände im Meringer Zentrum

Demnach wurden außerdem die Ergebnisse von den im August geführten Expertengesprächen vorgestellt: Die Basis hierfür bildeten insgesamt acht Gespräche mit ausgewählten Akteurinnen und Akteuren mit relevantem Bezug zum Innerort, etwa Einzelhändlerinnen, Gastronomen und Dienstleisterinnen sowie auch Vertreter örtlicher Vereine und öffentlicher Einrichtungen. Darüber hinaus stellte Christian Eckert die zentralen Ergebnisse der Online-Umfrage vor, welche ebenfalls im August durchgeführt wurde. Als besonders beeindruckend bezeichnet er den umfangreichen Datensatz, der sich aus insgesamt 378 von Gewerbetreibenden und auch interessierten Bürgerinnen und Bürgern ausgefüllten Fragebögen zusammensetzt und so wichtige Impulse und Ansatzpunkte für die weitere Arbeit bietet.

Zwischennutzung für Immobilien statt unattraktiver Leerstand in Mering

Aufbauend auf den Ergebnissen der Expertengespräche sowie der Online-Umfrage und insbesondere auch der Einordnung seitens der Projektgruppe erarbeitet die Imakomm-Akademie nun in einem nächsten Schritt ein Grundgerüst für ein Marketingkonzept. Zudem sollen erste Maßnahmen auf den Weg gebracht werden, welche mit besonderem räumlichen Fokus auf das Ortszentrum zur Stärkung des Einzelhandelsstandortes Mering beitragen; eine entsprechende Priorisierung von Vorschlägen seitens des Planungsbüros hat die Projektgruppe in ihrer ersten Sitzung bereits vorgenommen.

Diskutiert wurden dabei unter anderem Maßnahmenimpulse wie innovative Zwischennutzungen von Leerständen, auch Pop-up-Nutzungen genannt, um beispielsweise Künstlern und Kulturschaffenden eine Bühne für Ausstellungen etc. zu geben, und auch mögliche Begrünungsaktionen im öffentlichen Raum. Zudem tauschte sich die Projektgruppe über die Etablierung eines regelmäßig stattfindenden Unternehmerfrühstücks als Netzwerkplattform für die Gewerbetreibenden aus. Außerdem wurden Überlegungen hinsichtlich einer sogenannten gläsernen Produktion besprochen, bei der Kundinnen und Kunden den Meringer Betrieben im Fertigungsprozess an ausgewählten Aktionstagen über die Schulter schauen können.

Die Projektgruppe selbst knüpft in Teilen am bestehenden Isek-Steuerkreis an und ist bewusst interdisziplinär zusammengesetzt, etwa mit ausgewählten Vertreterinnen und Vertretern aus Politik und Verwaltung, aber auch dem Einzelhandel, Dienstleistern sowie dem Vereinswesen. Insgesamt beteiligen sich 15 Personen an der Arbeit der Projektgruppe, deren wesentliche Aufgabe die Evaluation von und Entscheidungen zu Zwischenergebnissen ist, welche von der Imakomm-Akademie ausgearbeitet und vorgelegt werden. Bis Frühjahr 2022 sind im weiteren Projektverlauf noch drei weitere Sitzungen der Projektgruppe geplant, die nächste bereits Ende November. (AZ)