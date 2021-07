Radtour mit den Meringer Seniorenbeauftragten

Christine Maier und Guido Schlosser veranstalten für Meringer Senioren einen geselligen Radausflug nach Baierberg mit kurzen Besichtigungen. Das ist geplant.

Zum Kennenlernen der Meringer Senioren hatten Christine Maier und Guido Schlosser noch nicht viel Zeit, seit sie im November vergangenen Jahres als Seniorenbeauftragte der Marktgemeinde bestellt wurden. Nachdem die Lockerungen im Rahmen der Pandemiemaßnahmen aber nun wieder Unternehmungen zulassen, laden sie zu einem ersten gemeinsamen Radlausflug ein. Er findet am Donnerstag, 8. Juli, statt und führt mit verschiedenen Besichtigungen über rund 14 Kilometer nach Baierberg und zurück.

"Es ist ein Halbtagesausflug, der etwa viereinhalb Stunden dauert und nur wenige geringfügige Steigungen aufweist", informiert Guido Schlosser über seine Planung. Zudem wird ausschließlich auf Feldwegen und nicht stark befahrenen Landstraßen gefahren. Bewusst wurde eine leichte, kurze Strecke gewählt, denn nicht die sportliche Leistung steht im Vordergrund, sondern das gesellige Beisammensein und gegenseitige Kennenlernen. Treffpunkt ist um 9 Uhr an der Kapelle St. Franziskus, wo die Kunsthistorikerin und Restauratorin Angela Bonhag eine kleine Führung macht.

Auf dem Weg Richtung Steinach gibt es einige Erklärungen am Damm "Hochwasserschutz Obere Paar". Ausflugsziel ist Baierberg und zunächst der neu errichtete Stall der Familie Lidl am Ortseingang. Dort erhält die Radlergruppe eine kurze Führung durch das nach modernen Maßstäben der Tierhaltung errichtete Gebäude, bevor es am Hofladen direkt neben dem Kirchlein St. Castulus die Möglichkeit gibt, das bekannte Bauernhofeis zu genießen.

Ein leckeres Eis vom Lidl-Bauernhof in Baierberg steht auch auf dem Programm der Radtour. Foto: Elisa Glöckner (Archivbild)

Über Feldwege führt der Weg über Meringerzell nach Mering zurück. "Ein gemütlicher Radlausflug in die nähere Umgebung unserer Heimatgemeinde mit etwas Kultur und viel Möglichkeit zum Gedankenaustausch dürfte genau das Richtige sein", schätzt Planer Guido Schlosser. Auch seine Kollegin Christine Maier freut sich darauf, dass aus dem Kreis der Teilnehmer dann Vorschläge für weitere gemeinsame Radausflüge kommen. "Wer nicht mehr so mobil ist, dass er an der Radltour teilnehmen kann, darf sich gerne zum Ausklang der gemeinsamen Unternehmung im Biergarten am Badanger zu uns gesellen", so lädt sie ein. Schätzungsweise gegen 14 Uhr wird sich die Radlergruppe dort einfinden. Bei zu großer Hitze oder Starkregen gibt es einen Ausweichtermin. Mit Ausnahme der eigenen Bewirtung entstehen keine Kosten. Ein Mund-Nasen-Schutz ist für die Führungen und den Biergartenbesuch Pflicht. Wer teilnehmen möchte, kann sich telefonisch oder per Mail-Nachricht anmelden. Guido Schlosser, Tel. 08233/30589 oder Christine Maier, Tel. 08233/7799537, seniorenbeauftragte@markt-mering.de.