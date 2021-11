Mering

vor 31 Min.

Rauch-Schaden und Stromausfall: Kühlschrank steht plötzlich in Flammen

In einer Garage in Mering fängt am Sonntagabend ein Kühlschrank plötzlich Feuer. Das hat Folgen für die Hausbesitzer. Was ist die Ursache für den Brand?

Eine böse Überraschung gab es am Sonntagabend für Hausbesitzer in Mering. Gegen 19 Uhr fing ein Kühlschrank in einer Garage „Am Mühlanger“ an, zu brennen. Die Hausbesitzer konnten den Brand noch vor Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Mering löschen. Aufgrund der Hitzeentwicklung schmorten in der Garage einige Kabel durch. Dadurch wurde die Stromversorgung zum Haus unterbrochen. Durch die Feuerwehr wurde eine provisorische Leitung zum Haus verlegt. Der Kühlschrank brannte völlig ab und es entstand in der Garage ein Rauchschaden. Kühlschrank brennt ab - das ist die Ursache Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen brannte der Kühlschrank aufgrund eines technischen Defektes. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

