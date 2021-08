"Rechts vor Links" missachtet: Zwei Personen nach Unfall im Krankenhaus

Ein 38-Jähriger nimmt in Mering am Montagabend einem Kleintransporter die Vorfahrt. Drei Personen werden bei dem Unfall verletzt, der Sachschaden ist hoch.

Zu einem Unfall mit mehreren verletzten Personen ist es am Montagabend in Mering gekommen. Gegen 17.40 Uhr missachtete ein 38-jähriger Audi-Fahrer laut Polizei an der Kreuzung Holzgartenstraße/Lechstraße die Vorfahrtsregel "Rechts vor Links".

25.000 Euro Sachschaden bei Unfall in Mering

Dadurch kam es zum Zusammenstoß mit einem 29-jährigen Kleintransporter-Fahrer. Sowohl der 38-Jährige als auch der 29-Jährige sowie der 57-jährige Beifahrer im Kleintransporter wurden leicht verletzt.

Der 38-Jährige und der 57-Jährige wurden ins Krankenhaus Friedberg gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro. (AZ)