Mering-Reifersbrunn

vor 33 Min.

Sabine Hanel gibt in ihrem Blog Einblicke in den Rinderstall

Sabine Hanel aus Reifersbrunn berichtet in ihrem Blog über die Rindermast.

Plus Die 32-jährige Netzwerkerin Sabine Hanel aus Reifersbrunn öffnet mit ihrem Blog die Stalltüren und zeigt, wie moderne Rindermast funktioniert.

Von Eva Weizenegger

Gleich am Ortseingang von Reifersbrunn bei Mering ist der Hof der Familie Wenger zu finden. Sabine Hanel lebt dort seit fünf Jahren mit Landwirt Hans Wenger. Während ihr Partner sich um die Biogasanlage und die Bewirtschaftung der Felder kümmert, ist Sabine Hanel vor allem mit den Tieren des Hofs beschäftigt. Ihre Arbeit und wie die moderne Rindermast funktioniert stellt sie regelmäßig in ihrem Blog auf Facebook "Einblicke in die Rindermast" vor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

