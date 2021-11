Repair-Café in Mering: Tauschen und reparieren statt wegwerfen

Das Meringer Repair-Café wird erstmals mit einer Kleidertauschbörse ergänzt - und das kommt gut an.

Über 40 Reparaturfälle galt es beim vierten Repair-Café der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) in der Mehrzweckhalle in Mering zu bearbeiten. Als Neuheit wurde dieses durch eine Kleidertauschbörse ergänzt.

An der Fahrradstation beseitigte Karl-Heinz Wichert einen Achter im Hinterrad oder machte eine Gangschaltung wieder funktionsfähig. Wichert hatte sich bereit erklärt, den Verein bei dieser Aktion zu unterstützen, ebenso wie drei weitere externe Reparierende. Sie ergänzten das Team der UWG.

Ralf Hermle kontrollierte, dass die Corona-Regeln nach den 3G-Plus-Kriterien erfüllt sind. Thomas Rundt händigte den Kundinnen und Kunden den Reparaturzettel aus. Dort wird unter anderem erfasst, ob die Reparatur erfolgreich verläuft – was bei den bisherigen Repair-Cafés bei mehr als 60 Prozent der Fälle so war.

Großes elektronisches Spektrum beim Repair-Café in Mering

Bernhard Siegel war als Fachmann für Elektrotechnik für eine der fünf Elektro-Stationen verantwortlich. Das Spektrum war groß: Es reicht vom kaputten Toaster, Radiogerät oder Staubsauger bis hin zum Kaffeevollautomaten, Reparaturspezialist ist hier Willi Hell. Dirk Sprenger nahm sogar PCs oder Tablets an. Markus König hatte gerade einen Saugroboter wieder funktionstüchtig gemacht, der dazu neigte, bei Rechtskurven hängen zu bleiben. Als gelernter Elektromeister testete Michael Lerchl zur Sicherheit vorab jedes elektrische Gerät mit einem speziellen Messgerät: „Ich möchte sichergehen, dass nicht plötzlich durch einen Kurzschluss die Sicherung der Mehrzweckhalle herausfliegt und wir einpacken können!“, sagte er und widmete sich der Reparatur einer Bohrmaschine.

Um alles rund ums Nähen kümmerte sich Christine Maier, die gerade zusammen mit einer Kundin vor deren aufgeschraubter Nähmaschine saß und den Staub im Inneren entfernte. Jetzt noch ein Tropfen Öl und die Maschine surrte wieder. Die Besitzerin, eine ältere Dame, war überglücklich, denn das Gerät leistet ihr seit 51 Jahren gute Dienste.

Manchmal liege das Problem nur an einem Bedienfehler, berichtete Christine Maier, manchmal könne aber auch sie nicht weiterhelfen und verweise dann die Kundinnen und Kunden an ein Fachgeschäft in der Region. Sie ist außerdem für die Reparatur von Schmuck verantwortlich, dieses Mal jedoch so ausgelastet mit den Nähmaschinen, dass ihr Angela Bonhag mit ihrem Geschick als Restauratorin zur Seite stand. Bei drei Halsketten machte sie den Verschluss wieder funktionsfähig.

UWG organisierte eine Kleidertauschbörse in Mering

Da Nachhaltigkeit immer wichtiger wird, initiierte die UWG zum ersten Mal parallel eine Kleidertauschbörse. Hier fand so manches Lieblingsteil eine neue Besitzerin oder einen neuen Besitzer. Ob Jacken, Röcke, Hosen, Pullis, Gürtel und Taschen - ja sogar Schuhe nahmen die Organisatorinnen Daniela Hermle-Pertolli und Alisha Haugabook und ihre Helferinnen entgegen. Was am Ende übrig blieb, wurde wohltätigen Vereinigungen gespendet oder für die nächste Kleidertauschbörse aufgehoben.

Die Nachfrage nach einer Fortsetzung ist laut den Veranstaltern groß. Dank der positiven Resonanz und der beachtlichen Besucherzahl von über 100 Menschen, sind sich die Mitglieder der UWG einig, sowohl das bereits bewährte Repair-Café, als auch die Kleidertauschbörse im Frühjahr wieder anzubieten. (AZ)