Mering

vor 33 Min.

Roman Lipp übernimmt in Mering die Leitung bei den "Farbklecksen"

Plus Die Marktgemeinde Mering hofft, dass mit Roman Lipp in der Kindertagesstätte nach Jahren mit viel Wechsel im Pädagogen-Team wieder Ruhe einkehrt. Worauf er setzt.

Von Heike John

Neue Gesichter gibt es wie in allen Einrichtungen zu Beginn des Kindergartenjahres auch im "Haus der kleinen Freunde Farbkleckse". Nach und nach kommen in der Eingewöhnungszeit die neuen Kinder in die Einrichtung. Mit Roman Lipp hat die Kindertagesstätte in der Tratteilstraße zudem eine neue Leitung bekommen. Der Antritt des 32-jährigen Friedbergers soll, so hofft die Gemeindeverwaltung und mit ihr wohl auch viele Eltern, ein gutes Miteinander im Team der Pädagogen bringen. Denn in den vergangenen drei, vier Jahren knirschte es wohl immer wieder im Gebälk des fröhlich-bunten Holzambientes der Einrichtung.

