SV Mering freut sich über treue Mitglieder in schwierigen Zeiten

Der Vorstand des SV Mering wird bei der Jahreshauptversammlung bestätigt. Ihm stehen große Aufgaben bevor - unter anderem mit dem Neubau des Sportheims.

Georg Resch ist mittlerweile seit 20 Jahren Vorsitzender des Sportverein Mering (MSV). Dass er, wie vor Kurzem, gleich zwei Jahreshauptversammlungen auf einmal abzuhalten hatte, war selbst für ihn eine Neuheit. Coronabedingt trafen sich 62 der 678 stimmberechtigten Mitglieder auf der Tribüne der Sportanlage an der Tratteilstraße. In seinem Bericht zog Resch trotz aller Einschränkungen in 2020 und 2021 eine positive Bilanz: "Wir stehen gut da. Die Zahl der Mitglieder ging zwar um 17,1 Prozent gegenüber 2019 zurück. Der MSV kann dennoch stolz sein auf all jene, die uns die Treue gehalten haben", so der Vorsitzende. Der Mitgliederschwund sei darauf zurückzuführen, dass nur wenige Eintritte bei den Kindern und Junioren:innen zu verzeichnen waren. Derzeit betreuen ca. 95 Übungsleiter und Übungsleiterinnen, davon ca. 41 Lizensierte, insgesamt ca. 900 aktive Kinder, Jugendliche und Erwachsene in sieben Abteilungen.

Voraussichtlich im März kommenden Jahres beginnt die 2,41 Millionen Euro teure und längst überfällige Sanierung der Schulsportanlage durch den Markt Mering und den Landkreis, was auch dem SV Mering und anderen sporttreibenden Vereinen zugutekommt. Froh zeigte sich der MSV-Vorsitzende über die Sonderzuwendung aus dem Bundesförderungsprogramm für Sportstätten, welche die Maßnahme mit 1,3 Millionen Euro fördert. Abzüglich der Zuwendungen des Lands und dem Anteil des Landkreises müsse die Kommune nur noch für ca. 220.000 Euro aufkommen. Resch dankte dem Bundestagsabgeordneten Hans-Jörg Durz für seine Unterstützung dabei, dass Mering in den Genuss der Bundesförderung komme, was nicht nur dem Markt Mering sondern auch dem MSV maßgeblich helfe.

Neuer Defibrillator auf der Meringer Sportanlage

Seit Kurzem befindet sich auf der Sportanlage auch ein Defibrillator. Diesen hat die Versicherungsgesellschaft "Die Bayerische" auf Initiative der Meringer Versicherungsagentur Anja Danowski im Rahmen der Aktion "Jede Sekunde zählt" dem MSV zur Verfügung gestellt. Dankende Worte fand der MSV-Vorsitzende für das Bauprojekt "Neues MSV Sportheim". Auf den Spatenstich im März 2020 wurde der eigentliche Baubeginn aufgrund enorm gestiegener Angebotspreise um ein Jahr verschoben. In einer dritten Ausschreibungsphase konnte als Beispiel bei den Baumeisterarbeiten ein wesentlich besseres Angebot erzielt werden. "Da haben sich das Warten und die Änderungen im Leistungsverzeichnis also gelohnt, während bei den technischen Gewerken mit Kostensteigerungen zu rechnen ist", so Resch.

Nachdem der Architekt über den Baufortschritt und die Herausforderungen, wie z. B. bei der Wasserhaltung, einen detaillierten Bericht abgab, dankte der MSV-Vorsitzende insbesondere den Architekten Alen Jasarevic und Julian Gloßner für ihren Einsatz, der oftmals über das vertraglich Vereinbarte hinausgeht.

Keine Überraschungen gab es bei den turnusgemäßen Neuwahlen. Georg Resch und seine beiden Stellvertreter Manfred Puchner und Peter Baumüller wurden ebenso einstimmig im Amt bestätigt wie Steffen Mayer als Schriftführer. Da Johannes Erhard aus beruflichen Gründen nicht als Kassier zur Verfügung stand, votierten alle Anwesenden für Michael Mathe. (AZ)