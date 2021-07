Mering

vor 17 Min.

Saudi-arabischer Forscher sieht Altes Kloster als "Gedächtnisspeicher"

Plus Ahmed Khoja stammt aus Saudi-Arabien und gehörte zum Forschungsteam am sanierungsbedürftigen Alten Kloster in Mering. Warum er gerne in Mering lebt.

Von Heike John

Auf der Baustelle für den Neubau des Horts „Alte Burg“ in der Klostergasse geht es voran und die Untersuchungen rund um das alte Kloster sind inzwischen abgeschlossen. Das geschichtsträchtige Gebäude wurde in das EU-Forschungsprojekt „Interreg Alpine Space –ATLAS“ aufgenommen. Dank der Vermittlung von Bauforscher Tobias Listl, seit dieser Periode für die Grünen im Marktgemeinderat, konnte das sanierungsbedürftige Kloster als eines von drei Gebäuden im europäischen Alpenraum auf eine substanzschonende Sanierung hin untersucht werden. „Die Ergebnisse liegen bereits vor und nun haben wir die Hoffnung auf die Entwicklung eines nachhaltigen Sanierungs- und Nutzungskonzepts“, betont Ahmed Khoja.

