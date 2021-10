Mering

vor 23 Min.

Schon bald öffnet der Andechser in Mering wieder seine Türen

Plus Zuerst kam Corona, dann das Feuer - doch ans Aufgeben dachten Marietta und Christian Baumüller vom Meringer Andechser nicht. Im November will das Wirtshaus wieder starten.

Von Eva Weizenegger

Vor fast zehn Monaten, am 27. Dezember 2020, brannte es im Inneren des Meringer Wirtshauses Andechser. Die gerade frisch renovierte Küche wurde durch den Rauch total verrußt. Die kunstvolle Treppe im Gastraum, die noch an die Zeiten des ehemaligen Kaufhauses Mayer erinnerte, war teilweise verbrannt. Auch das Mobiliar, der Fußboden und Teile der Holzverkleidung fielen den Flammen zum Opfer. Nahezu vollkommen unbeschadet hat das Kruzifix das Feuer überstanden, es soll auch wieder an die Stelle kommen, wo es vor dem Brand hing. "Wenn alles gut geht, werden wir im November öffnen", freuen sich der Wirt Christian Baumüller und seine Mutter Marietta schon auf die Gäste.

