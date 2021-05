Mering

vor 32 Min.

Schüler sammeln Spenden: 166.666 Mahlzeiten für arme Kinder

Kinder aus Mering, Merching und Ried sammeln mehrere Tausend Euro. So können Kinder in armen Ländern nicht nur in die Schule gehen, sie bekommen dort auch Essen.

Von Christina Riedmann-Pooch