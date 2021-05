Schulwegsicherheit wurde am Meringer Schulzentrum verschlafen

Plus Mit dem Spatenstich an der Ambérieustraße in Mering sollen künftig die Kinder sicherer zum Schulzentrum kommen. Doch diese Maßnahme ist nicht die Ideallösung.

Das Bild vom langen und steinigen Weg, das der Meringer Bürgermeister Florian Mayer für die Verkehrssituation am Schulzentrum zeichnet, trifft zu. Von Anfang an haben es Landkreis und Kommune versäumt, rechtzeitig eine Lösung für die vertrackte Straßenführung in diesem Bereich zu sorgen.

Themen folgen