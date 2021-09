Mering

vor 52 Min.

Seit 40 Jahren Erzieherin: Meringerin Anita Sattler gibt Einblick in ihren Beruf

Seit 40 Jahren ist Anita Sattler (Zweite von links) als Erzieherin in Mering tätig.

Plus Anita Sattler übt in Mering schon seit 40 Jahren ihren Herzensberuf Erzieherin aus. In der Kita Kapellenberg geht sie nun wieder zurück zu ihren Wurzeln.

Von Heike John

1981 startete Anita Sattler in ihrem Beruf als Erzieherin und sammelte erste Berufserfahrungen als Hortleitung in der Alten Burg in der Klostergasse. Das Gebäude beim alten Kloster ist auch das Elternhaus der 63-jährigen Meringerin. Nach mittlerweile 40 Berufsjahren hält sie Rückblick auf ihr Berufsleben, das sich wie ein großes Stück Meringer Kindergartengeschichte liest.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen