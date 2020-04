10:00 Uhr

Mering: Senior fährt ungebremst in parkendes Auto

In Mering baut ein 78-Jähriger einen Unfall. Seine Erklärung fällt laut Polizei Friedberg kurz aus.

Ein Senior fuhr mit seinem Pkw am Dienstagmittag ungebremst in ein geparktes Auto. Dieses war in der Kanalstraße in Mering abgestellt. Der 78-Jährige konnte sich den Fehler nach Angaben der Friedberger Polizei nicht erklären.

Unfall in Mering: 78-Jähriger verursacht laut Polizei einen 6500-Euro-Schaden

Er verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 6500 Euro, blieb bei dem Unfall jedoch unverletzt. (pos)

Themen folgen