09:56 Uhr

Mering: So gehen gute Vorsätze in Erfüllung

Eine Infoveranstaltung in Mering gibt Tipps für nachhaltige Ernährung und Bewegung.

Von Heike John

Jedes Jahr wird mit neuen Vorsätzen gestartet. Dazu zählt oft genug der Wunsch abzunehmen, sich gesund zu ernähren und mehr zu bewegen. Mit Unterstützung durch das Landratsamt Aichach-Friedberg veranstaltet die CSU Mering am Freitag, 10. Januar, dazu einen Vortrag unter dem Motto „Fit ins neue Jahr durch nachhaltige Ernährung und Bewegung“. Die Veranstaltung findet in der Gaststätte Schlosserwirt statt und beginnt um 18.30 Uhr.

Die Organisatorinnen Katherina Bader-Schlickenrieder und Cordula Müller-Zurlinden konnten hierzu die Diplom-Ernährungswissenschaftlerin Kathrin Seidel gewinnen. Sie ist seit Herbst Projektmanagerin der Öko-Modellregion Paartal und stellt im Rahmen ihres Vortrags „nachhaltige und gesunde Ernährung“ regionale und saisonale Produkte und Gerichte vor. Ergänzend dazu bietet Ina Bader-Schlickenrieder einen Überblick über Sportangebote in Mering. Unabhängig von ihrem Verein hat sie sich die Mühe gemacht, einmal aufzulisten, was in Mering alles rund um Bewegung geboten ist. „Dazu zählen neben unseren Turn- und Sportvereinen auch die Angebote der Volkshochschule, aber auch des Tennisclubs, der Radsportler, des Alpenvereins und weiteren Vereinen“, erklärt Bader-Schlickenrieder. „In Mering wird unglaublich viel geboten, aber das ist nicht immer auf einen Blick oder Klick erfahrbar“, weiß sie.

Diese Sportangebote hat Mering zu bieten

Als Übungsleiterin hat Ina Bader-Schlickenrieder den entsprechenden fachlichen Hintergrund, um die verschiedenen Formen sich fit zu halten zu erklären. „Wir haben über die Fitness-Studios und die auch immer größer werdende Zahl an Personal Trainern hinaus in den Vereinen viele ideale Angebote für gesunde Bewegung“, wissen die beiden Organisatorinnen nach ihrer Recherche. Dazu zählt auch Yoga, das unter Anleitung auch viel Entspannung vom Alltag bringen kann. Dies ist auch in der Natur möglich. Mering und seine Umgebung bieten dazu eine Vielzahl an attraktiven Orten. Im Verlauf des Infoabends zeigt Cordula Müller-Zurlinden in einer kurzen Bilderschau eine Auswahl von schönen Plätzen. Nachhaltige Fitness besteht aus drei Elementen. Bewegung, Entspannung und Ernährung. Hier setzt die Diplom-Ernährungswissenschaftlerin Kathrin Seidel in ihrem Vortrag an. Förderlich für Gesundheit und Fitness sind auf jeden Fall Produkte mit hohem Vitamingehalt. Dies wird auch durch regionale Produkte mit einem kurzen Weg zum Verbraucher besser gewährleistet. Die verminderte CO2- Belastung sei dabei ein weiterer Pluspunkt.

Dies ist auch eines der Themen, mit denen sich Kathrin Seidel als Projektmanagerin der Öko-Modellregion Paartal auseinandersetzt. Als neue Anlaufstelle für Landwirte, Verbraucher, Lebensmittelproduzenten, Caterer und Händler unterstützt sie eine Vielfalt an in der Ökomodell-Region angestoßenen Projekte. Im Laufe des Infoabends setzt sie auch auf einen offenen Austausch mit dem Publikum und bietet eine kleine Verkostung an. Eingeladen ist jedermann, der sich für die Vielfalt an Bewegungsangeboten in Mering sowie für regionale Ernährung interessiert und die guten Vorsätze zum Jahresanfang auch langfristig umsetzen will.