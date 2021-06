Radler verletzt bei Mering-St. Afra Mädchen mit Metallstäben

Die Unbekannte kümmert sich nicht um das verletzte Kind und fährt einfach weiter.

Im Vorbeifahren hat eine Radlerin am Dienstag ein elfjähriges Mädchen verletzt und ist anschließend geflüchtet. Wie die Polizei berichtet, war das Mädchen gegen 13.15 Uhr auf dem Radweg neben der Bundesstraße 2 unterwegs. Etwa auf Höhe von Mering-St. Afra fuhr eine unbekannte Radlerin an ihr vorbei und verletzte sie mit ca. 30 Zentimeter langen, silberfarbenen Metallstäben am linken Arm. Die Radfahrerin kümmerte sich nicht um die Verletzung des Mädchens und setzte ihre Fahrt fort.

Die Beschreibung der unbekannten Radlerin

Sie wird wie folgt beschrieben: ca. 16 Jahre alt, schlank, dunkelbraune zu einem Pferdeschwanz gebundene Haare, sie trug ein graues Sport-T-Shirt und eine schwarze Leggins. Die Unbekannte war mit einem schwarzen Fahrrad mit weißer Schrift unterwegs. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter Telefon 0821/323-1710 entgegen. (AZ)