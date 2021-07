Mering

Ständig neue Wohnungen in Mering - die Folgekosten trägt die Gemeinde

Um zahlreiche Wohnungsbauvorhaben ging es in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses in Mering.

Plus Allein 35 neue Wohnungen werden jetzt an der Meringer Bahnhofstraße gebaut. Die Folgekosten muss alleine die Kommune tragen. Doch lässt sich das ändern?

Von Gönül Frey

Über 50 neue Wohnungen hat der Meringer Bauausschuss allein in seiner jüngsten Sitzung wieder behandelt. Die Marktgemeinde wächst ständig, ohne dabei überhaupt neue Baugebiete auszuweisen. Neuer Wohnraum entsteht hauptsächlich durch Nachverdichtung. So plant beispielsweise ein Investor auf einem noch freien Grundstück an der Bahnhofstraße 23 einen Block mit 35 Wohnungen. Die Infrastruktur für die künftigen Bewohner wie beispielsweise die Kinderbetreuung ist als Pflichtaufgabe von der Kommune zu schultern. Das sorgte in der Sitzung einmal mehr für besorgte Mienen.

