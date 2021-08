Mering

Steckerlfisch stockt die Kasse der Meringer Faschingsgarde auf

Plus Insgesamt sechsmal in dieser Biergartensaison führt das Faschingskomitee Mering am Badanger seine Grillabende durch. Was das FKM für 2022 plant.

Von Heike John

„Steckerlfisch meets Biergarten“ nennt das Faschingskomitee Mering (FKM) seinen alljährlichen Fisch-Verkauf am Badanger. Seit die Aktiven von Lach Moro die Idee hatten, mit gegrillten Makrelen ihr Budget zur Anschaffung von Kostümen für die Faschingsgarde aufzustocken, boomt die Nachfrage. „Noch bevor Acky Resch seinen Biergarten in diesem Sommer eröffnete, hatten wir bereits die ersten Anfragen“, freut sich der FKM-Vorsitzende Benjamin Gottwald.

