"Stempelwiese": So funktioniert Bastelleidenschaft im Online-Zeitalter

Plus Steffi Helmschrott postet auf ihrem Blog "Stempelwiese" viele kreative Projekte. Wie sie ihr Hobby zum Beruf gemacht hat.

Farbenfroh, auffallend und originell - auf ihrem Blog "Stempelwiese" veröffentlicht Steffi Helmschrott aus Mering ihre Ideen, Grußkarten, Geschenkverpackungen und Dekorationselemente. Bei ihren Werken bekommt man förmlich Lust darauf, selbst zu Schere und Papier zu greifen.