Mering

vor 34 Min.

Streit um Parkplätze am Troppauer Weg in Mering geht weiter

Plus Seit Jahren sorgen parkende Autos am Troppenauer Weg in Mering für Streit. Selbst ein Ortstermin mit dem Feuerwehrkommandant brachte keine Lösung. Was nun geplant ist.

Von Eva Weizenegger

Der Troppauer Weg in St. Afra ist ein Beispiel dafür, wie notwendig eine Stellplatzsatzung in Mering ist und dass auch sie nicht alleine ausreicht, um die angespannte Parksituation zu verhindern. So lautete das Resümee der jüngsten Bauausschusssitzung. Nachdem sich im April die Räte nicht entscheiden konnten, ob ein Halteverbot über die gesamte Länge des Troppauer Wegs ausreicht, gab es nun einen Ortstermin mit Polizei und Feuerwehr.

