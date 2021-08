Streit um Wohnbau an der Meringer Hartwaldstraße spaltet Gemeinderat

Plus Die Eckpunkte für das Gebiet an der Hartwaldstraße stehen nun fest - und widersprechen früheren Aussagen der politischen Gremien gegenüber einem Bauherren.

Der Meringer Gemeinderat hat die Kriterien dafür festgelegt, wie künftig im Gebiet nördlich der Hartwaldstraße gebaut werden darf. Vorausgegangen waren dem mehrere, teils widersprüchliche Entscheidungen zu einem Bauvorhaben an der Hartwaldstraße 21.