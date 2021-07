Stromausfall legt Teile von Mering lahm

In weiten Teilen von Mering fiel Samstag der Strom aus. Bayernwerk nennt mehrere Ursachen des Stromausfalls. Darunter auch der Brand am Morgen.

Große Teile von Mering und des Ortsteils St. Afra waren von Samstagmorgen bis zum Nachmittag ohne Strom. Auch das Gewerbegebiet war betroffen. Nach Angaben des Stromversorgers Bayernwerk gab es zwei Ursachen.

Eine Ursache war der Brand eines Wohnhauses an der Lisztstraße, bei dem in den frühen Morgenstunden zwei Menschen gestorben waren. In diesem Bereich mussten Leitungen, die über das Areal im Südwesten des Ortes laufen, anders verlegt werden. Laut Bayernwerk war der Strom hier morgens ausgefallen und ging gegen 14.30 wieder.

Mehrere Kabel defekt: Stromausfall in St. Afra

Wie ein Sprecher des Stromversorgers Bayernwerk unserer Redaktion auf Anfrage mitteilte, gab es davon unabhängig gegen 5.30 Uhr eine weitere Störung, die nur in zwei Etappen behoben werden konnte. Schuld waren hier zwei Defekte an Erdkabeln, der eine in der Straße Am Mühlanger, der andere an der Egerländer Straße/Afrastraße in St. Afra. Techniker rückten an, um die Leitungen zu reparieren.

Normalerweise wird in solchen Fällen der Strom umgeleitet. Da sich die Defekte jedoch an unterschiedlichen Stellen befanden, sei eine solche alternative Versorgung zuerst nicht möglich gewesen. Gegen 8.30 Uhr gelang es den Technikern jedoch, den Strom umzuleiten. Zahlreiche Haushalte waren wieder versorgt.

Bis um 14.30 Uhr waren jedoch vor allem das Gewerbegebiet rund um die Ohmstraße sowie die Anschlüsse zwischen den "Stationen" Am Mühlanger und Egerländerstraße/Afrastraße unversorgt.

Stromausfall in Mering: Supermärkte geschlossen

Wegen des Stromausfalls mussten auch Supermärkte in Mering schließen. Die Kühlung ihrer Geräte war ausgefallen. Die Polizei Friedberg regelte außerdem den Verkehr an den betroffenen Ampelanlagen.

Anm. der Redaktion: Dieser Text wurde mehrfach aktualisiert, anfängliche Angaben von Polizei und Bayernwerk wurden später korrigiert.