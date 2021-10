Tausende Euro Schaden: Polizeihubschrauber nach Einbruch im Einsatz in Mering

Im Meringer Gaußring wurde eingebrochen, der Alarm löst sich aus, und es beginnt eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen und einem Polizeihubschrauber.

Eine unbekannte Person ist in Mering in ein Geschäft am Gaußring eingebrochen. Laut Polizei drang die Person in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 0 Uhr ein. Ein Alarm löste sich aus, und die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein. Mehrere Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber suchten nach dem oder der Schuldigen.

Fahndung nach Einbruch in Mering ohne Erfolg

Allerdings konnte niemand aufgegriffen werden. Die Beute hat einen Wert im niedrigen dreistelligen Eurobereich, der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, sie bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810. (AZ)