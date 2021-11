Tausende Euro Strafzinsen in Mering: So reagieren die Fraktionen

Plus Mering muss für zwölf Millionen Euro auf dem Konto Strafzinsen zahlen. Ärgerlich, rückständig, kein Grund zur Aufregung: Das sagen die Fraktionsvorsitzenden.

Ihnen ist die Überraschung immer noch anzumerken. Es herrscht Wut und eine gewisse Sprachlosigkeit unter den Fraktionsvorsitzenden des Meringer Gemeinderats. Vergangene Woche bestätigte Merings Bürgermeister Florian Mayer auf Nachfrage unserer Redaktion, dass Mering monatlich Strafzinsen zahlen müsse - und überrumpelte den Gemeinderat mit dieser Information. Einige Fraktionsvorsitzende wollen auf Aufklärung warten, andere kritisieren scharf.