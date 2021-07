Mering

16:33 Uhr

Trauungen, Büros, Café: Was soll aus dem Alten Kloster in Mering werden?

Plus Das Alte Kloster in Mering ist in einem schlechten Zustand und nicht zugänglich. Nun gibt es Ideen, wie die Immobilien mitten im Ort genutzt werden könnte.

Von Eva Weizenegger

Das Alte Kloster wurde 1910 als Mädchenschule gebaut. Es ist seitdem in Besitz der Marktgemeinde Mering. Doch das über 100 Jahre alte Gebäude, das einst 50.000 Goldmark kostete, ist ganz schön heruntergekommen. Der Putz bröckelt ab, das Dach ist marode, und mit einem einfachen Anstrich ist es schon lange nicht mehr getan. "Es ist eine Schande für unseren Ort, so ein Schmuckstück in diesem Zustand zu lassen", mahnte Marktgemeinderätin Irmgard Singer-Prochazka ( SPD) bei der Sondersitzung am Dienstagabend. Nun gibt es Ideen, wie dem alten Gebäude neues Leben eingehaucht werden kann.

