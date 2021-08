Turnverein Mering schenkt Mitgliedern 20 Prozent des Beitrags

Der TV Mering bedankt bei den Mitgliedern, die dem Verein treu geblieben sind. Trotz des Online-Angebots traten während der Corona-Lockdowns 100 Personen aus.

In der Eduard-Ettensberger-Halle fand die Mitgliederversammlung des Turnvereins ( TV) Mering statt. Neben den Neuwahlen des Vorstands standen die zwei neuen Abteilungen FitGym und der Kindersport im Mittelpunkt. Die anwesenden Stimmberechtigten entschieden, wegen des geringeren Trainings-Angebots im laufenden Jahr einen geringeren Beitrag zu erheben. Mit neuer Vereinsstruktur und neuem Logo will sich der TV Mering nun besser den Herausforderungen der nächsten Jahre stellen. Die Einheit im Turnverein zeigte dann die fast einstimmige Wiederwahl der Vorstandsspitze. Schließlich rundete die Ehrung vieler Vereinsmitglieder die Versammlung ab.

Während der Corona-Lockdowns verließen rund 100 Mitglieder den TV Mering. Über das Online-Angebot kamen einige Neumitglieder zum Verein, den vor allem die ehrenamtlichen Übungsleiterinnen und die Verwaltung durch die Krise brachte. Der Entschluss, die Beitragszahlungen auf 80 Prozent abzusenken, fand dann fast einheitlich Bestätigung der Versammlung. Die nach der beschlossenen Vergünstigung noch übrig bleibenden 80 Prozent sind nun Anfang September fällig. Mit dieser Geste will der Vereinsausschuss die Treue der Mitglieder belohnen, denen in Corona-Zeiten entweder nur ein Online-Programm oder kurze Phasen des Präsenztrainings zum Angebot standen, das vor allem die Übungsleiter im Bereich der Fitness- und Gymnastikstunden aufbauten.

Jahreshauptversammlung des TV Mering

Schlimm waren die Folgen der Pandemie für die Ballsportarten, aber auch die Turnerinnen hätten an den Geräte in den Hallen üben müssen, um sich stärker zu verbessern. Die Vereinsvorsitzende, Katharina Bader-Schlickenrieder, stellte in ihrem Zwei-Jahres-Bericht dennoch stolz fest, dass die ehrenamtliche Arbeit im Verein nicht abgenommen habe. Dass die Abteilungsleiter erfolgreich darin waren, die meisten ihrer Mitglieder zu halten, war dann auf den vielen Video- und Bildbeiträgen der Sportlerinnen zu sehen, die ihr Training daheim oder im Freien ausüben mussten.

Auf der Leinwand leuchteten später auch die Namen langjähriger Mitglieder auf, die Ehrungen erhielten. Die Urkunden bekamen die Jubilare vorab per Post, die dazu üblichen Geschenke gab es zur Abholung im Verein. Antonie Blattenberger, die heuer 70 Jahre Mitgliedschaft im TV Mering feiert, freute sich neulich besonders über den persönlichen Besuch der Vorsitzenden. Hannelore und Martin Baranowsky erhielten auf der Versammlung eine besondere Ehrung für gemeinsame 50 Jahre als Sportabzeichen-Abnehmer. Das Ehepaar kam zur Ehrung direkt nachdem es mit dem ersten Durchgang der diesjährigen Abnahmen fertig war.

TV Mering wählt seinen Vorstand neu

Die Abteilungen Gymnastik und Fitness/Prävention heißen fortan FitGym und bilden eine Abteilung unter Leitung von Micon Kreft mit Ingrid Motsch als Stellvertreterin. Eine neue Abteilung gibt es für den Kindersport. Dort trainieren alle Kinder, ehe sie dann in eine bestimmte Abteilung wechseln. Dominique Lagatz leitet den Kinderpsort zusammen mit Bettina Metz. Vier Abteilungen erhielten einfachere Namen: Leichtathletik, Tischtennis, Turnen, Volleyball. Alle Änderungen, die fast einstimmig Zuspruch der Versammlung erhielten, stehen nun auch in der Satzung.

Bei den Neuwahlen des Vorstands zeigte sich die gleiche Einstimmigkeit. Die drei Vorsitzenden, Katharina Bader-Schlickenrieder, Ingrid Motsch und Andreas Widmann, erhielten die volle Stimmenzahl, genauso wie Schatzmeister Thomas Albert und Schriftführerin Paula Schlickenrieder. Dem Vereinsausschuss gehören zusätzlich an: Gerätewart Anton Schlickenrieder, Jugendvertreterin Mai Chi Nguyen, Seniorenvertreterin Christiane Ernst, Medienbeauftragte Katharina Steinbach und Milena Schwarz, Hallenbeauftragter Martin Berschneider sowie die Beisitzer Lorenz Wiegleb und Tobias Waschek. Als Revisoren stellen sich Anna Ruf und Natalia Darchinger zur Verfügung. Zum Vereinsausschuss gehören zusätzlich die Abteilungsleiter, deren Wahl über die jeweiligen Abteilungsmitglieder abläuft. (AZ)