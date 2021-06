Mering

vor 2 Min.

Überholmanöver misslingt zwischen Mering und Hörmannsberg

Plus Drei Leichtverletzte und Totalschaden an beiden Autos, lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend bei Mering.

Von Eva Weizenegger

Zu einem Unfall mit drei verletzten Personen kam es am Mittwochabend kurz vor 17 Uhr zwischen Mering und Hörmannsberg. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein Mercedesfahrer von Hörmannsberg in Richtung Mering unterwegs. Auf freier Strecke wollte er ein landwirtschaftliches Fahrzeug überholen. Dabei geriert er bedenklich nahe an ein entgegenkommendes Fahrzeug. Der Opelfahrer wollte nach rechts ausweichen, geriet jedoch ins Schleudern und prallte in ein entgegenkommendes Auto der Marke Skoda. Der Opel wurde nach rechts geschleudert und kam auf dem Dach zum Liegen. Ebenfalls erheblich beschädigt wurde der Skoda. Die Unfallbeteiligten im Alter von 19, 21 und 33 Jahren mussten ärztlich versorgt werden.

Themen folgen