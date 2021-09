Mering

11:58 Uhr

Umfrage zur Osttangente läuft noch bis Sonntag

Plus Viel Aufruhr hat Mering digital mit seiner Meinungserhebung zur Osttangente verursacht. Die Ergebnisse veröffentlicht der Verein deshalb erst nach der Wahl.

Von Gönül Frey

Was denken die Menschen, die in und um Mering täglich auf den Straßen unterwegs sind, zur Osttagente und allgemein zum Verkehr? Das will der Verein Mering digital mit seiner aktuellen Umfrage im Internet herausfinden. Diese läuft noch bis kommenden Sonntag, 19. September. Eigentlich wollten die Macher der Umfrage rund um die Vorsitzenden Lothar Haupt und Alexander Graf die Ergebnisse noch vor der Bundestagswahl veröffentlichen. Angesichts der massiven Kritik an ihrer Meinungserhebung haben sie dies jedoch auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen