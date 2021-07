Mering

Unbekannte schmücken ein Grab in Mering mit fremden Gegenständen

Plus Plötzlich ist das Grab der Großmutter in Mering überfüllt mit Engeln, Herzchen und Tierfigürchen. Eine Angehörige kann sich nicht erklären, wie die Dinge dort auf Grab kamen.

Von Eva Weizenegger

Da staunte eine Meringerin am Dienstagnachmittag nicht schlecht. Als sie auf dem neuen Friedhof in Mering das Grab ihrer Großmutter besuchen wollte, waren über die gesamte Grabstätte Engel, Figürchen, bemalte Steine und Kreuze mit Sprüchen verteilt. "Zuerst bin ich richtig erschrocken", erzählt die Frau und sagt weiter: "Nur ein einziger Engel gehört davon uns." Sie hat sich mit ihren Angehörigen verständigt. "Es hätte ja auch sein können, dass Kinder aus unserer Verwandschaft für die Oma das Grab geschmückt haben", so die erste Vermutung der Frau. Doch das bestätigte sich nicht. "Als ich die Gegenstände näher betrachtete, fiel mir auf, dass sie wohl von Kindergräbern stammen müssen."

