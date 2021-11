Unbekannter beschädigt Fahrzeug in Mering

Ein geparkter Wagen wird in Mering demoliert. Der oder die Schuldige fährt davon und begeht damit Unfallflucht.

200 Euro Sachschaden hat eine unbekannte Person in der Bgm.-Wohlgeschaffen-Straße in Mering verursacht. Dort parkte zwischen 10 und 12.15 Uhr am Montag ein roter Ford. Laut Polizei wurde der linke Außenspiegel des Wagens angefahren. Der oder die Schuldige kümmerte sich aber nicht um den Schaden. (AZ)