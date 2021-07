Mering

vor 32 Min.

Unbekannter bricht in Meringer Getränkemarkt ein und bedient sich

In einen Meringer Getränkeladen wurde eingebrochen, der Täter nahm Waren mit und richtete Sachschaden an.

Ein Getränkemarkt in Mering wird am Dienstag von einem Einbrecher heimgesucht. Er stiehlt Ware und richtet Schaden an.

In Mering wurde in einen Getränkemarkt am Gaußring eingebrochen. Der Täter hat Ware mit Wert im mittleren dreistelligen Bereich gestohlen und einen Sachschaden von etwa 500 Euro verursacht. Laut Polizei schlug er in der Zeit von Dienstag, 20.15 Uhr, und Mittwoch, 7.45 Uhr, zu. Unter der Telefonnummer 0821/323-1710 nimmt die Friedberger Polizei Hinweise entgegen. (AZ)

Themen folgen