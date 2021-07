Mering

vor 17 Min.

Unbekannter legt Feuer an einer Lagerhalle in Mering

Die Feuerwehr Mering rückte am Freitagabend zu einem Brand in Mering aus.

Noch ermittelt die Polizei, wer am Samstag in Mering einen Holzhaufen an einer Lagerhalle in Brand gesteckt hat.

Zu einem Brand in der Meringer Friedenaustraße musste am Samstagabend die Feuerwehr Mering ausrücken. Noch ist nicht sicher, wer den Holzhaufen an einem Lager in Brand gesteckt hat. Unweit lagerten zu diesem Zeitpunkt Vliesrollen. Durch das Feuer wurden mehrere Vliesrollen beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.500 Euro. Zeugenhinweise sind telefonisch unter 0821/323-1710 bei der Polizeiinspektion Friedberg möglich. (AZ)

