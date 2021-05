Unbekannter richtet 2000 Euro Schaden an einem Ford an

Ein Ford Kuga ist am Meringer Bahnhof geparkt und wird angefahren. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, verschwindet der Unfallverursacher. Nun bittet die Polizei um Hinweise.

Am Meringer Bahnhof wurde am Mittwoch ein Auto angefahren und beschädigt. Der schwarze Ford Kuga parkte zwischen 7 Uhr und 17.30 Uhr auf dem Parkplatz am Bahnhof, angefahren wurde das Auto hinten links. Die Polizei meldet, dass der unbekannte Täter sich entfernte, ohne sich um die Begleichung des Schadens zu kümmern. Diesen beziffert die Polizei mit etwa 2000 Euro, Hinweise werden unter 0821/323-1710 entgegengenommen. (AZ)

