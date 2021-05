Unbekannter wirft Blumentopf und verursacht mehr als 7000 Euro Schaden

Ein Unbekannter wirft am Wochenende einen Blumentopf auf ein geparktes Auto in Mering. Der Schaden ist hoch, die Polizei sucht nach dem Täter.

Einen hohen Schaden hat ein Unbekannter am Wochenende in Mering angerichtet. Laut Polizei wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Auto in der Westendstraße beschädigt. Ein Unbekannter warf einen Blumentopf gegen den geparkten VW.

Blumentopf geworfen - hoher Schaden

Dabei wurde die linke Fahrzeugseite erheblich beschädigt. Nach einer ersten Schätzung beläuft sich der entstandene Sachschaden auf ca. 7.500 EUR.

Hinweise auf den Täter nimmt die Friedberger Polizei unter Telefon 0821/323-1710 entgegen. (AZ)