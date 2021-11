Mering

11:02 Uhr

Unfall beim Einparken: 81-Jährige fährt in Mering gegen Auto

Auf der Münchener Straße in Mering ist eine Autofahrerin in ein anderes Fahrzeug gefahren.

Im Vorbeifahren hat eine 81-Jährige mit ihrem Wagen ein anderes Auto gestreift. Die Frau fuhr gegen 15 Uhr am Montag auf der Münchener Straße in Mering in Fahrtrichtung Merching. Der andere Autofahrer parkte zum gleichen Zeitpunkt auf der Münchener Straße ein. Laut Polizei geschah der Unfall, als die 81-Jährige an dem Einparkenden vorbei fuhr. Sie streifte seinen Wagen mit ihrer rechten vorderen Fahrzeugseite. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 850 Euro. (AZ)

