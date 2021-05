Mering

13:24 Uhr

Unfallflucht auf Parkplatz in Mering

Die Polizei ermittelt nach einer Unfallflucht in Mering

Wer hat am Mittwoch vor dem Supermarkt an der Glückstraße in Mering etwas beobachtet? Dort hat ein Autofahrer einen Unfall verursacht und ist dann weggefahren.

Die Polizei sucht nach dem Fahrer eines hellgrünen Pkw, der in Mering einen Unfall verursachte und das Weite suchte. Am Mittwoch gegen 13.30 Uhr hatte ein Autofahrer sein Fahrzeug auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Glückstraße abgestellt. Mering: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz Als er vom Einkauf wiederkam, stellte er an der Beifahrerseite einen frischen Unfallschaden fest. Hinweise von Zeugen bitte unter Telefon 0821/323-1710 an die Polizeiinspektion Friedberg. (AZ) Lesen Sie dazu auch: Polizei erwischt jungen Mann mit frisiertem Mofa in Friedberg

3.000 Euro Schaden beim Ausparken

