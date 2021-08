Unfallflucht in Mering: Polizei sucht rotes Auto

Ein Audi wird in Mering angefahren, der oder die Schuldige kümmert sich nicht um den Schaden. Die Polizei ermittelt, welche Farbe das Auto hat.

In Mering ist am Donnerstag ein geparkter grauer Audi in der Straße Am Sommerkeller angefahren worden. Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, ereignete sich der Unfall zwischen 9 und 11 Uhr. Der Wagen einer 45-jährigen Frau wurde im Heckbereich beschädigt, der Sachschaden liegt bei etwa 2000 Euro. Der oder die Schuldige kümmerte sich nicht um die Begleichung des Schadens, sondern verschwand.

Polizei sucht Verursacherin oder Verursacher im roten Auto

Die Polizei gibt an, dass er oder sie wahrscheinlich in einem roten Fahrzeug fuhr. Das hat die Auswertung der Unfallspuren ergeben. Die Polizei nimmt Hinweise auf die flüchtige Person unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

