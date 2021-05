Unfallfluchten: Mercedes und Kia beschädigt

Die Polizei meldet zwei Fälle von Unfallflucht aus Mering.

Ein Mercedes CLK, der an der Münchener Straße in Mering geparkt war, wurde am Donnerstag zwischen 11.15 und 14 Uhr an der rechten hinteren Fahrzeugecke angefahren. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den Schaden in Höhe von 1500 Euro zu kümmern.

Unfallflucht in Mering: Polizei Friedberg sucht Zeugen

Am Samstagmittag wurde in Mering ein weiterer Fall von Unfallflucht entdeckt. Der Besitzer eines schwarzen Kia stellte einen Schaden an der Heckstoßstange fest. Der Wagen war laut Polizei einen Tag zuvor ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Jahnstraße in Mering abgestellt worden. Auch hier flüchtete der Unfallverursacher unerkannt. Es entstand Sachschaden von 1000 Euro. Hinweise zu beiden Fällen an die Polizei Friedberg, Telefon 0821/323-1710.

Lesen Sie dazu auch: