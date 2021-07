Mering

Unternehmen will Mering umweltfreundlich mit Wärme versorgen

Plus Das Unternehmen GP Joule will in Mering ein Nahwärmenetz aufbauen. Was dafür benötigt wird und wie das funktioniert.

Von Philipp Schröders

Warmes Wasser ist ein Grundbedürfnis. Es hat allerdings auch einen großen Anteil am Energieverbrauch in privaten Haushalten, und wenn es mit Gas oder Strom erhitzt wird, ist das nicht unbedingt umweltfreundlich. Das Unternehmen GP Joule will nun in Mering eine CO 2 -freie Alternative aufbauen. Dazu soll ein Nahwärmenetz errichtet werden.

