Vandalen wüten auf der Sportanlage: MSV-Vorsitzender ärgert sich

Am Sportzentrum in Mering waren Vandalen unterwegs.

Plus Unbekannte besprühen unter anderem die Sportgaststätte in Mering und richten einen hohen Schaden an. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art auf der Anlage.

Von Sebastian Richly und Eva Weizengger

Wütend und verärgert ist Georg Resch, Vorsitzender des SV Mering. Am Wochenende haben Unbekannte auf der Sportanlage einen hohen Schaden angerichtet. Unter anderem wurde die Sportgaststätte mit Farbe besprüht. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art.

