Vandalismus: Drei Jugendliche beschädigen Dach eines Supermarktes in Mering

Unbekannte reißen in Mering die Ziegel auf einem Supermarktdach heraus und werfen sie zu Boden. Ein Anwohner beobachtet die Täter. So beschreibt er sie.

Drei Personen haben am Sonntag einen Supermarkt in der Münchner Straße in Mering beschädigt. Gegen 17 Uhr rissen laut Polizei drei Unbekannte Ziegel aus der Dacheindeckung und warfen diese auf den Boden.

Vandalismus: Anwohner beobachtet drei Jugendliche in Mering

Nach einer ersten Schätzung entstand dabei Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Ein Anwohner beschrieb die drei Täter als Jugendliche, etwa 17 bis 18 Jahre alt.

Hinweise auf die Täter nimmt die Friedberger Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)