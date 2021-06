Mering

22.06.2021

Veränderungssperre sorgt im Meringer Bauausschuss für Diskussionen

In diese Baulücke an der Hartwaldstraße in Mering sollen zwei Häuser gebaut werden. Doch der Weg dorthin ist nicht so einfach.

Plus Zwei Bauherren wollen ihre Projekte realisieren obwohl es in diesen Gebieten in Mering derzeit eine Veränderungssperre gibt. So entschieden die Räte.

Von Eva Weizenegger

Für das Gebiet "Alt St.-Afra" und den Bereich "Nördlich der Hartwaldstraße" gibt es in Mering Veränderungssperren. Diese wird im Baurecht dann angewandt, wenn die Kommune ihre Bauleitplanung sichern will. In diesem Zeitraum können also keine Veränderungen gemacht werden, die der gemeindlichen Planung zuwider laufen. Deshalb gab es in der jüngsten Bauausschusssitzung auch Diskussionen über zwei Anträge auf Ausnahme von der Veränderungssperre.

